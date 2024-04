Bubble gum may bisa sa mental health, anti-stress

Stress o pagod? Alam mo bang pwede palang makatulong ang bubble gum!

Batay sa lumabas na ulat, mayroong bagong gum ang candy brand na Mars na hindi lang makakatulong na ma-improve ang iyong focus kundi may ingredients din ito na nagpapaganda sa kalusugan ng utak.

Ang ideya na ito ay nagmula sa isang nurse na naging hobby ang pagnguya ng bubble gum para makabawas stress sa kanyang shift noong pandemic.

Batay nga sa ilang pag-aaral, nakakatulong sa mental health ang pagnguya ng bubble gum.

Nakakabawas ito ng stress sa trabaho o di kaya ay sa pag-aaral.

Taong 2018, nakitang may koneksyon ang pagnguya ng bubble gum sa pagtaas ng learning performance.

At noong 2015 naman, nakitang nagdudulot ito ng mas mataas na productivity at alertness.

Taong 2009, lumabas din sa pag-aaral na nakakaapekto ito sa mood, anxiety at stress level ng isang tao.

“Chewing gum may help some individuals focus better due to its ability to increase alertness and cognitive function through enhanced blood flow to the brain. The act of chewing gum can stimulate neural activity, potentially leading to improved concentration and attention span during tasks requiring mental effort,” ayon kay Sanam Hafeez, isang New York City-based neuropsychologist at director ng Comprehend the Mind.

Pero babala ng Cleveland Clinic, maaaring magdulot ng health issues ang sobrang pagnguya ng bubble gum.

Makakasama ito sa panga at temporomandibular joint (TMJ) na nagkokonekta ng lower jaw sa skull.

Pwede rin itong makaapekto sa gastrointestinal system kung saan maaaring magkaroon ng gas at bloating o diarrhea.

May mga tao ring nadi-distract sa tunog ng pagnguya ng bubble gum ng isang tao.

“The noise of chewing or the constant movement of the jaw may disrupt focus or be considered socially inappropriate.” (Natalia Antonio)