Kumpiyansa si Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) Governor Eli Remolona na malakas pa rin ang piso sa kabila ng depreciation nito.

Ayon kay Remolona, nahila lamang ang piso dahil sa kaganapan sa Middle East sa naging talumpati ni Federal Reserve chair Jerome Powell.

“So it’s not the case of a weak peso, it’s the case of a strong dollar. Unless the movements are very sharp, we tend to allow the adjustment to happen,” paliwanag ng BSP governor.

Nitong Miyerkoles, patuloy na sumadsad ang palitan ng piso laban sa dolyar at nagsara sa P57.18, ang pinaka mahina nito mula Nobyembre 2022.

Nagbukas ang palitan ng piso sa P57.1 laban sa dolyar kahapon, mas mahina kaysa sa P57 na pagsara nito noong Martes. Ito ang unang pagkakataon na tumawid muli ang piso at lumampas sa P57.

Ayon sa datos ng Bankers Association of the Philippines, umabot pa sa P57.333 ang naging palitan bago ito kumalma nang bahagya at magsara sa P57.18. Umabot sa $1.92 bilyon ang nagpalitan ng kamay, mas madami kaysa sa $1.1 bilyon noong Martes. (Eileen Mencias)