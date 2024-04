Nasa ospital ngayon si Senador Ramon Bong Revilla Jr. matapos magtamo ng injury habang nagso-shooting ng kanyang movie project na “Alyas Pogi”.

Sa Facebook livestream video Martes nang gabi, sinabi ni Revilla na nagtamo siya ng partial tear sa kanyang Achilles heel habang tumatakbo sa shooting ng kanyang pelikula at inirekomenda ng kanyang doktor na sumailalim siya sa surgery.

“Na-MRI na po ako kanina, and the doctor said my Achilles heel tear is at 50%, dahil sa pagtakbo… ang bilis ko raw tumakbo. Iyon mga, itong si-nasabi na hindi na tayo bumabata, tumatanda na, but I am okay,” pahayag ni Revilla.

Nangyari ang aksidente sa unang araw ng shooting kasama ang ibang cast na sina Ara Mina at Epi Quizon.

“After ng operation, three to five months ang healing. Nakakainis. Medyo malungkot na balita, but I am okay,” sabi ng senador. (Dindo Matining)