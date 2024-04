Ipinagdiriwang nitong Miyerkoles nina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos ang kanilang ika-31 taong anibersaryo bilang mag-asawa.

Makikita sa social media pages ng Pangulo at First Lady ang photo collage ng kanilang mga larawan na may pagbati ng “Happy anniversary.”

Sa social media post ng Pangulo ay nagpasalamat ito sa Unang Ginang sa kanilang anibersaryo na nakasaad ang “Thank you for a wonderful 31 years of marriage”.

Naglabas naman ang Unang Ginang ng kanilang larawan ng Pangulo na kuha noong April 1993, April 2018 at April 2024.

Unang nagkita sina Pangulong Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta-Marcos sa New York, USA noong 1986 at nagpakasal matapos ang pitong taon sa Italy noong April 17, 1993.

Ginugol ng First Couple ang mga unang taon ng kanilang pagsasama bilang mag-asawa sa abroad, partikular sa Hawaii at nabiyayaan ng tatlong anak na lalaki. (Aileen Taliping)