Batang Manda wawalisin ‘TC’

USAP-USAPAN ng mga karerista sa social media ang impresibong pagkakapanalo ng kabayong si Batang Manda noong Linggo sa naganap na 2024 Philracom “Road to Triple Crown Stakes Race” sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas.

Ayon sa mga karerista, posibleng dominahin ni Batang Manda ang tatlong leg ng nasabing presitihiyosong karera para sa mga batang kabayo.

“Super galing ni Batang Manda, kung iyan ang magiging line-up sa Triple Crown ay tiyak na sweep ‘yan,” pahayag ni Albert Lompot Vicente, veteran karerista.

Apat na kabayo ang agwat ni Batang Manda kay Added Haha nang tawirin nito ang finish line, inilista ng pambato ni Benjamin Abalos ang tiyempong 1:41.6 minuto sa 1,600-meter race.

Si Heneral Kalentong na pag-aari din ni Abalos ang huling kabayong naka-sweep ng Triple Crown series noong 2020.

Simula 1978, may 12 kabayo pa lang ang nakakawalis ng tatlong leg ng Triple Crown kabilang sina Fair And Square (1981), Skywalker (1983), Time Master (1987), Magic Showtime (1988), Sun Dancer (1989), Strong Material (1996), Real Top (1998), Silver Story (2001), Hagdang Bato (2012), Kid Molave (2014), Sepfourteen (2017) at Heneral Kalentong (2020).

Samantala, paniguradong si former Philippine Sportswriters Association (PSA) – Jockey of the Year awardee Patty Ramos Dilema ang gagabay kay Batang Manda.

Nirendahan ni Dilema si Batang Manda sa Road to Triple Crown. (Elech Dawa)