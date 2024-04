Balik Tayo Sa Ating Doktor

Sa anumang kundisyon, (at sana naman dahil sa mga artikulonatin dito sa Abante ay nagiging kinagawian na), kung maynararamdamang kakaiba ay agad agarang kumukunsulta tayo saating mga doktor para sa ikabubuti ng ating kalusugan.

Kadalasan ang ating pinupuntahan ay kakilala natin. Mga family doctors na sa malapit na ospital, klinika, o kapitbahay natin. Kilala nila tayo at ang ating pamilya, pati ang mga kundisyon at history ng mga ito. Ngunit may mga pagkakataon na hindi natinkilala ang ating mga nagiging doktor. Dahil sa agad agarangpangangailangan tulad ng mga emergencies lalo na kung nasaibang lugar. O di kaya, kinakailangan ng specialist, madalaskung sino ang accredited na doktor ng health insurance ng kumpanya.

Madalas, kung may mga kinakailangan gawin, may procedure na ginawa, kung inoperahan, dapat masundan kung ano ang mgamangyayari. Kung umaayos na ba ang kundisyon, sapat na ang nagawa, kailangan pa ba ng mag gamot, dapat bang linisin ang sugat o tanggalan ng tahi ang naoperahang lugar. Ito ay ginagawa sa follow up. Ang dapat ay kung sino ang nagbigay ng gamot, kung sino ang nagpagawa ng procedure, kung sino ang umopera ay doon din dapat bumalik. Madali na nilamakukumpirma at maipapaliwanag ang kundisyon nanangyayari at ang maaaring mangyari pa dito o prognosis. Hangga’t maaari ay sa kanila tayo magpunta.

Kaya lang, may pagkakataon na hindi ito ang ginagawa. Katuladng isa nating tagasubaybay nanagtatanong kung ok lang ban a pumunta sa ibang doktor. Mayroong tinatawag na second opinion (o third at fourth opinion). Ito ay kung gusto mapakinggan ang ibang opinyon ng ibang doktor o spesyalista. Ito ay dahil sa iba’t ibang dahilan. Pero kadalasan ay ayawpakinggan ang sinasabi ng doktor, kaya magtatanong kung ito batalaga o may iba pang paraan. Kung minsan nagkakatalo sacoverage o presyo ng mga bagay bagay. O pwedeng hindikampante lamang sa kausap na doktor. Ngunit ito ay bago pa may gawin. Sa panahon na may nagawa na, pinakamaganda ang follow up ay mangyari sa parehong doktor. Lalo na king naoperahan at ang makakaalam ng kung ano ang nangyari saoperasyon ay ang seruhano na gumawa ng operasyon.

Sa minsan na pagkakataon na tiga ibang lugar ang pasyente o ililipat sa ibang lugar, madalas naman ay naguusap ang mgadoktor. Nagkakaroon ng koordinasyon upang maayosmaipagpatuloy ang paggagamot at pagpapagaling ng sakit at kundisyon. Endorsement ang tawag dito. Ganunpaman, ang mahalaga ay magkaroon ng maayos na relasyon ang pasyente sakaniyang doktor at ito ay bahagi ng paggaling sa sakit.

Hanggang sa susunod na Huwebes! Stay Healthy! Stay safe!Remain vigilant!

J. RYLAN G. FLORES, MD ay isang orthopaedic surgeon, nutrigenomics practitioner at DNA profiler, fellow ng International College of Surgeons at Philippine Academy of Medical Specialists. Siya ay matatagpuan sa De los Santos Medical Center. Speaker sa iba’t ibang talakayan (medical man at iba pa, dito at internasyonal). Isang personalidad sa pelikula, telebisyon, radio (mapapakinggan sa Kapitbahay tuwing martes10am at Health Watch tuwing ikatlong linggo ng buwan 9am saDZEC1062) at Doc Rylan Facebook Live tuwing linggo ng 11am. Sundan sa twitter@rylanflores, gamitin ang hashtag na#docquestion at Facebook sa Doc Rylan para sa mgakomentaryo at katanungan.