Bagong TB mobile clinic roronda sa Bicol

Mas makakapagsagawa pa sa ngayon ang Department of Health-Center for Health Development in Bicol (DOH-CHD-5) ng dagdag pagkakatuklas at case-finding activities para sa tuberculosis (TB) sa rehiyon matapos mag-donate ng mobile van clinic ang isang non-government organization.

Sa isang panayam noong Martes, sinabi ni Dr. Jannish Alcala-Arellano, DOH-Bicol local health support division chief na ang fully-equipped na mobile van ay makakatulong sa DOH para ma-screen at matukoy ang TB at iba pang sakit sa baga at respiratory sa anim na lalawigan.

“This is the first mobile X-ray van for TB in the region, which was donated by the Philippine Business for Social Progress. They are one of our partners in implementing the National TB Control Program of DOH. The mobile van is worth around PHP8 million and comes equipped with an X-ray machine, an electrocardiogram (ECG), a refrigerator for sputum collection, a hand washing area, and a fire extinguisher,” sambit ni Arellano.

Batay sa partial report sa unang quarter ng 2024, nakapagtala ang DOH-Bicol ng kabuuang 7,113 kaso mula sa anim na lalawigan ng rehiyon.

Ang TB ay isang nakakahawang sakit na kadalasang nakakaapekto sa baga at sanhi ng isang uri ng bacteria. Kumakalat ito sa hangin kapag umuubo, bumahing o dumura ang mga taong may impeksyon. Ang tuberculosis gayunpaman ay maiiwasan naman at nalulunasan.

Sinabi rin ni Arellano na ang mobile X-ray van ay iikot o reresponde sa iba’t ibang local government units (LGUs) kapag hiniling.

“Our goal is to detect TB before it gets worse. We can screen if someone has it so that they can be treated without complications,” dagdag pa niya.

Nagbibigay ang DOH-Bicol ng libreng anim na buwang gamot para sa mga pasyenteng dinapuan ng TB sa pamamagitan ng GeneXpert testing. (PNA)