Ayaw mambitin ng taping: Andrea umuwi agad ng ‘Pinas

Kahapon ay nag-text kami kay Lorin Gutierrez.

Ang panganay na anak kasi ni Ruffa Gutierrez ang nakasama ni Andrea Brillantes sa Coachella Music and Arts Festival sa Indio, California noong weekend.

Si Lorin ang tinanong namin kung kailan ang balik ni Andrea ng Pilipinas?

“She left na, Tito Jun. Last Monday pa. May taping kasi siya,” sey ni Lorin.

So ayun, nakabalik na ng Pilipinas si Andrea. Early Wednesday morning dumating ng bansa ang plane na sinakyan ni Andrea mula sa Los Angeles.

Ang ‘High Street’ na book two ng ‘Senior High’ ang taping ni Andrea at ayaw nga raw ng young actress na mabitin ang trabaho niya for ABS-CBN Studios kaya agad din siyang umalis ng California.

Sabi ni Lorin, sobrang nag-enjoy sila ni Andrea sa Coachella at mauulit nga raw iyon.

Sabay-sabay nga pala sina Lorin, Andrea, at iba pa nilang friends na nagpunta sa Coachella at nag-rent sila ng sasakyan with a professional driver.

Siyempre aware na aware ang nanay ni Lorin na kasama ng kanyang anak si Andrea.

Noon pa kabarkada ni Lorin si Andrea at nababaitan si Ruffa sa Kapamilya young actress.

Anyway, tinanong ko si Lorin kung may ginawa ba silang collab ni Andrea, pero wala raw.

Pero siyempre, si Andrea ay nakapag-shoot daw para sa vlog nito.

‘Yun na!

Anyway, may ka-close si Direk Lino Cayetano (siya ang namamahala sa ‘High Street’) na nagkuwento sa amin na noong Monday nag-start ang taping ng bagong serye ng ABS-CBN Studios.