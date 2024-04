Atty. Oliver ekis sa KimPau fan: Kim Chiu flinex dinner date with Paulo Avelino

Nahimasmasan at nawala na ang pagkairita ng mga fan nina Kim Chiu at Paulo Avelino dahil sa kumalat na chika.

Nakita nga kasi si Atty. Oliver Moeller na dumalaw sa ‘It’s Showtime’ at inusisa ng mga host kung bakit, at kung sino ang dinalaw niya? Na-mention ang pangalan ni Kim, at hindi nga `yon nagustuhan ng mga faney!

Sabi nga nila, hindi dapat ina-allow ng management ng ABS-CBN ang ganung chika, lalo na at may teleserye pa sina Kim, Paulo ngayon na umeere nga.

Pero, agad-agad nga ring nahimasmasan ang mga fan, dahil sa pa-ayuda ni Kim ng video, na kuha sa birthday dinner ni Garlic Garcia, na si Paulo mismo ang may pakana.

Nag-post nga si Kim sa Instagram story niya ng video na kasama si Garlic, at ibang staff ng serye nila, at siyempre, kasama nga si Paulo, na katabi niya sa table.

Sa Instagram story naman ni Garlic ay makikita rin ang mga ni-repost niyang video ni Kim, pero may iba pang video, na ikatutuwa siyempre ng mga KimPau faney.

“Advanced happy birthday to you dear Kimmie & belated b-day dinner for me because we all prioritized finishing shooting WWWSK,” sabi ni Garlic sa photo na nagbu-blow sila ng candle sa mini cake na hawak nila.

“Happy birthday to us Ms. G, nadamay pa ako sa b-day dinner for you. Big thanks @pauavelino,” sey naman ni Kim.

Heto naman ang caption ni Garlic sa isang photo na magkakasama pa rin sila sa table:

“Thank you for always doing everything with so much honor, respect & love our dear BMC @pauavelino. What an epic 5 hour, 10 course, multiple happy topics dinner at our fave resto.”

Anyway, heto nga ang malalang sagutan ng mga faney:

“Akala ko ba may alam si Vice sa KimPau niyo? Bakit niya tinutukso kay Atty. Oliver?”

“Patawa naman ito, eh, mahilig naman talaga manukso si Vice kahit dati pa.”

“Walang spark sina Atty. At Kim. KimPau lang malakas.”

“Kay Paulo pa rin kami.”

“Maling atake `yan Atty. May ka-love team si Kim, kaya wag naman please.”

“Hey ABS-CBN protektahan niyo mga talent niyo, sina Kim at Paulo. Wag niyong sirain.”

“Sorry kayo, binasag agad ni Kim ang news niyo. Magkasama ang KimPau, oh!”

“Kainis ang ABS-CBN, dapat ang KimPau lang ang i-promote niyo, kasi sila ang may serye.”

“KimPau lang kaming mga OFW, sila ang stress reliever namin.”

Anyway, may mangilan-ngilan pa rin naman na boto rin kay Atty. Oliver, pero mas lamang nga lang ang mas bet pa rin si Paulo para kay Kim.

Kaloka! (Dondon Sermino)