Arci Muñoz nagpaulan ng alindog sa Bangkok

Walang kupas ang kaseksihan ni Arci Muñoz!

Palaban pa rin siya sa pagpapasilip ng alindog, at mahirap pa rin siyang kabugin kung kurba, kinis ng katawan ang pag-uusapan.

At bongga nga si Arci, na hindi lang sa Pilipinas nagkakalat ng mabagsik na kagandahan, kundi hanggang Thailand na rin, ha!

Aba, panalong-panalo nga ang post ni Arci na nasa Bangkok siya, na nasa tabi ng swimming pool, at pagkakitid-kitid ang suot na bikini.

Nakakaloka nga ang bikini niya, na ang top ay halos luwa na ang boobey niya, ha! At ang lower part naman, o panty ay super kitid din, na talagang ang ‘bulaklak’ na lang niya ang halos matakpan!

At sa ganung bikini nga, kailangan mo talagang mag-wax, dahil kung hindi, sisilip talaga ang gubat mo.

Pero siyempre, super confident si Arci na ipangalandakan ang kanyang alindog. At bakit naman hindi, eh, talaga namang makatulo-laway pa rin ang kanyang kaseksihan.

Heto nga ang reaksyon ng mga netizen na nakakauhaw, nakakasilaw, nakakatakam, na kaseksihan ni Arci:

“My love! You are gorgeous, like always. And I’m working on that kind of body.”

“Naghasik ng alindog sa Bangkok, bongga ka day!”

“Awesome. Grabe ka na Arci.”

“Amazing, ang lakas mong magpainit ng pakiramdam.”

“Pang-Miss Universe ang kagandahan, kaseksihan mo. Sayang at hindi ka nag-join.”

“I will never stop to appreciate your kaseksihan.”

“Lalong uminit ang pakiramdam ko, hahahaha.”

“Panalo talaga, grabe ka na.”

“Ang ganda ng swimsuit, panalo ka talaga.”

“Beautiful and sexy.”

“Damn you’re so pretty and sexy.”

“Animal ka sa kagandahan at kaseksihan.”

“Killer abs ka talaga.”

Anyway, mas marami ngang babae ang nagko-comment, na nagsasabing dream body nga nila ang alindog ni Arci.

Pero teka, anyare na ba sa career ni Arci? Hindi na siya nakikita sa TV, sa pelikula, at sa social media na lang siya nagpaparamdam!