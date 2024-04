SINO nga ba ang mag-aakalang ‘yung amag na iniiwasan sa mga pagkain ay maaari nang maging burger patty?

Sa paglipas ng panahon habang lumalaki ang populasyon ng mundo, inaasahan na ang pagtaas ng demand sa pagkain, partikular sa vegan food.

Marami na ang mas conscious sa kalusugan at kapaligiran kaya pinag-aralan ng mga siyentipiko mula sa iba’t ibang institusyon ang koji mold (Aspergillus oryzae) para lumikha ng masustansya at meat-free na alternatibo sa pagkain.

Tipikal na sa kusina ang koji mold dahil ginagamit ito para magferment ng iba’t ibang lutuin mula sa East Asia tulad ng toyo, miso at sake.

Nagbunga naman ang pagsisikap ng mga siyentipiko dahil nakalikha sila ng eco-friendly na burger patty mula sa isang uri ng amag.

Ayon sa pag-aaral na lumabas kamakailan sa journal ng Nature Communications, binago ng mga siyentipiko ang fungi na ito para maging angkop at masarap na patty gamit ang gene editing technology na CRISPR-Cas9.

“What we’re trying to do is to unlock and enhance it,” ani Vayu Hill-Maini, dating chef at bioengineer na may-akda ng nasabing pag-aaral.

Kasama ni Hill-Maini, isang postdoctoral researcher sa University of California, Berkeley sa nasabing pag-aaral ang iba pang eksperto mula sa Novo Nordisk Foundation Center for Biosustainability at Joint BioEnergy Institute.