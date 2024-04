Alyssa Valdez, Hidilyn Diaz-Naranjo, Jamie Lim sinariwa tulong ng Milo

NAPUNO ng kasiyahan ang pagsasama-sama ng mga pinakamahuhusay na pambansang atleta ng bansa na sina karateka Jamie Lim, volley star Alyssa Valdez, hoop idol Chris Tiu at Olympics gold medalist Hidilyn Diaz-Naranjo sa kanilang pagsariwa sa malaking tulong na naibahagi sa anibersaryo ng popular na produkto na Milo kamakailan.

Bihirang pagkakataon na nagtagpo ang mga kilalang atleta ng bansa noong Linggo kung saan inihayag mismo ng Milo Philippines sa kanilang paglulunsad ng ika-60 anibersaryo sa Pilipinas ang pagpapatibay sa pangako nitong itaguyod ang mga programang pang-sports sa katutubo upang mas maraming bata ang matuto ng mga halaga ng palakasan na kritikal sa pagkamit ng tagumpay.

Idinetalye mismo ni Carlo Sampan, Assistant Vice President at Head of Milo Sports, ang mga detalye ng mga sports programs para sa ika-60 taon sa isang press conference na nagpasimula sa mga plano kasama sina Ana Twano, Consumer Marketing Manager ng Milo, Bea Lucero-Lhuillier, isang Milo Legend Athlete, Veronica Cruz, Business Executive Officer and Vice President of Nestlé Philippines, Inc.-Milo, at Hidilyn Diaz, Milo Ambassador at Olympic gold medalist.

Dumalo din ang mga star athlete sa isinagawang masayang 60th anniversary na selebrasyon ng energy drink at Philippine sports supporter Milo sa Trinoma Activity Center sa Quezon City sa pakikipaglaro sa mga kabataan na sina Philippine Sports Commissioner at bowling legend Bong Coo, Olympic medalists Bea Lucero-Lhuillier (taekwondo, bronze, 1992 Barcelona) at Hidilyn Diaz (weightlifting, silver, 2016 Rio de Janeiro at gold, 2020+1 Tokyo).

Masaya ding pinaunlakan ni volleyball star Alyssa Valdez, former basketball pro Chris Tiu at two-time Southeast Asian Games karate gold medalist Jamie Christine Lim ang mga kabataan sa pagpapakuha ng litrato.

Ilang sa mga isasagawa nitong sports programs ay ang Milo Sports Clinics na may iniaalok na kabuuang 31 sports, ang National Milo Marathon na inaasahang sasalihan ng 200,000 runners sa 13 legs sa iba’t-ibang probinsiya sa Luzon, Visayas at Mindanao.

Isinasagawa din nito ang Milo Barangay Liga na kapartner ang mahigit sa 300 barangays para mapaganda at mas maiayos ang mga basketball courts at maengganyo ang mga kabataan na maging aiktibo sa sports. (Lito Oredo)