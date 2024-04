Aalamin ng Armed Forces of the Philippines ang implikasyon sa seguridad ng Pilipinas ang pagdagsa ng mga estudyanteng Chinese sa Cagayan na umabot ng mahigit apat na libo.

Sa Bagong Pilipinas public briefing, sinabi ni AFP Spokesman Col. Francel Padilla na hindi nila maaaring balewalain ang ulat ng maramihang pagdating ng mga estudyanteng Chinese sa Cagayan lalo na ang ulat na matagalan umano ang pag-upa ng mga ito sa kanilang mga tinutuluyang gusali at hotel sa lalawigan.

Nais aniyang malaman ng AFP kung legal bang nakapasok sa bansa ang mga estudyanteng Chinese, kung mayroong mga kaukulang dokumento at student visa para makapag-aral sa mga unibersidad sa Cagayan.

“We take all of these things seriously. So we are conducting our internal investigation on the veracity of these reports, ano ba talaga ang pakay nila towards this influx of these numbers, and we are looking at the national security implications to this,” ani Padilla.

Makikipagtulungan aniya sila sa ibang mga ahensiya partikular ang Department of Foreign Affairs, Bureau of Immigration at Commission on Higher Education.

Batay sa ulat, karamihan umano sa mga estudyanteng Chinese na nakaenroll sa St. Paul University sa Tuguegarao City ay kumukuha ng masteral courses habang ang iba ay sa larangan ng medisina.

Pabor naman sa pamahalaang panlalawigan ng Cagayan ang presensiya ng mga Chinese sa lalawigan dahil nakakatulong umano ito sa kanilang ekonomiya at turismo. (Aileen Taliping)