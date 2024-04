700 local, foreign atleta bibira sa Athletics Championships

MAHIGIT sa 700 atleta, kabilang ang pinakamahuhusay at pinakamagaling sa bansa at mula sa siyam na dayuhang kalapit nasyon, ang magpapasiklaban sa Philippine Athletics Championships na nakatakda sa Mayo 8 hanggang 12 sa PhilSports track oval sa Pasig City.

Ang kumpetisyon ay inaasahang magiging kasing tindi at kasing init ng panahon ng tag-init gaya ng pagbabalik ng event, na dating kilala bilang Philippine National Open, sa Metro Manila matapos itanghal sa Ilagan,Isabela nitong mga nakaraang taon.

“It’s back in Manila,” sabi ni Reli de Leon, special assistant ni Patafa President Terry Capistrano, sa Philippine Sportswriters Association (PSA) Forum nitong Martes sa Rizal Memorial Sports Complex.

“Kaya inaasahan namin ang mas malaking crowd at mas maraming record ang mababasag lalo na ng mga local athlete,” dagdag ni De Leon, na sinamahan ni Patafa secretary-general Jasper Tanhueco at national team coach Jeoffrey Chua.

Sinabi ni Chua sa forum na iniharap ng San Miguel Corporation, PSC, Philippine Olympic Committee, PLDT/Smart, Milo at ArenaPlus, ang nangungunang sports entertainment gateway sa Pilipinas, na ang mga dayuhang lalahok ay magmumula sa Hong Kong, Singapore, Malaysia, Thailand, Japan, New Zealand at Estados Unidos.

“Inaasahan namin ang humigit-kumulang 60 dayuhang atleta at ang mga may Filipino heritage, at nakikita namin ang higit pa na darating pagkatapos namin i-extend ang deadline para sa pagpaparehistro hanggang Abril 30,” sabi ni Tanhueco sa nasabing event na inihaharap ng ICTSI bilang title sponsor.

Nangunguna sa mga Filipino athlete na naghahanap pa rin ng puwesto sa Paris Olympics sa Hulyo ay sina Fil-Am sprinter Lauren Hoffman, Fil-Spanish John Cabang Tolentino, Asian champion Robyn Brown at Southeast Asian Games gold medalists Eric Cray, Janry Ubas at Kristina Knott.

Naghahanap sila ng mga tiket sa Paris sa pamamagitan ng pagtugon sa pamantayan ng Olympic o paggawa ng nangungunang 40 na ranggo.

“They will be present,” sabi ni Chua, na idinagdag na bukod sa mga elite athlete, magkakaroon din ng kompetisyon para sa Under-18, Under-20 at Elite/Open Men and Women.

“It’s an international event and it’s wide open because it is an Olympic qualifying event that has points at stake,” sabi ni Chua, na binanggit ang presensiya ng mga nangungunang Pilipinong atleta na nag-aagawan pa rin para sa mga puwang sa Paris Olympics sa Hulyo.(Lito Oredo)