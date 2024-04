2 Chinese timbog sa boga, magagarang tsekot

KALABOSO ang dalawang Chinese matapos silang makumpiskahan ng matataas na kalibre ng baril at magagarang sasakyan na nagkakahalaga ng P15 hanggang P30 milyon ng walang dokumento noong Martes sa Taguig City.

Ayon kay National Capital Region Police Office (NCRPO) director Police Major General Jose Nartatez,nakumpiska sa bahay ng mga suspek sa isang ekslusibong subdibisyon sa Taguig City ang matataas na kalibre ng mga baril, mga bala, mga helmet na may tatak na ‘China’, tactical vest at bandila ng China.

Bukod sa mga baril, narekober din sa mga suspek ang mga mamahaling sasakyan kabilang ang isang McLaren sports car na nagkakahalaga ng P15 hanggang P30 milyon.

“Firearms na high-powered, complete with protective gears, bullet proof vest, ballistic helmet, pandigma ito eh mga armas. Is he a gun lover? Ano yung personality niya?” ani Nartatez.

“Nakakuha tayo ng luxury cars, merong electric car at McLaren, worth P15 to P30 million. Napakamahal, saan sila kukuha ‘nun? We are questioning this kasi walang documents na naipakita. We will be coordinating with Customs and concerned agencies,” ani Nartatez.

Samantala, isa pang Chinese ang dinakip ng mga awtoridad nang tangkain nitong suhulan ang mga umaresto sa mga suspek.

Dagdag ni Nartatez, nagsasagawa na sila ng follow-up operation para matukoy ang mga kasabwat ng mga suspek.nahuling Chinese nationals. (Betchai Julian)