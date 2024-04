LALONG pinainit ni Department of Budget and Management (DBM) Undersecretary Goddes Hope Libiran ang panahon nang idisplay niya sa kanyang social media account ang oh la la niyang kaseksihan.

Sa kanyang Facebook page, pinagpiyestahan ng mga netizen ang tila “gifted” raw na hinaharap ni Usec. Libiran.

Makikita sa larawang ibinahagi niya ang kanyang one piece suit na humahapit sa kanyang katawan.

“Getting ready for a quick Saturday dip” aniya sa kanyang caption.

Hati naman ang komento ng mga netizen sa larawan.

“You’re so gifted, Ma’am.”

“Wow sexy, most beautiful government official”

“your so pretty Usec..”

“And now this …. after the choco hills resort anomaly …. I bet this is legal USEC.”

“Aysusmaryosep!” (Vince Pagaduan)