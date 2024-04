Um-attend pa rin sa film showing: Vilma Santos ‘di nag-inarte kahit masama pakiramdam

Nakakabilib talaga ang pagiging professional ni Vilma Santos!

Noong una ay inakala ng marami na hindi makakasipot ang Star for All Seasons sa CCP Cine Icons film showing and talk back ng ‘Anak’ movie na ginanap noong Monday sa Giorgio Frassati Bldg. ng UST (University of Sto. Tomas).

Umaga pa lang ay nagpasabi na ang kampo ni Ate Vi na hindi maganda ang pakiramdam ng aktres.

Pero dahil umaasa nga ang mga estudyante, faculty members, at iba pang mga taga-UST, pati ang mga taga-CCP, at media na makakasipot sa event na iyon si Ate Vi, aba, hindi nga binigo ng Star for All Seasons ang lahat ng mga naghihintay sa kanya sa event na iyon.

Kaya nang makatsikahan namin si Ate Vi, sinabi talaga naming nakakabilib ang pagiging professional niya.

Siyempre, gusto rin kasi ni Ate Vi na makatsikahan ang lahat ng mga nagpunta sa event na iyon dahil sa advocacy niya na bumalik ang mga Pinoy sa panonood ng mga pelikula natin sa mga sinehan.

Nangako naman ang mga nagpunta sa event na iyon na yes na yes, manonood sila ng local movies sa mga sinehan, ha!

So tagumpay na naman si Ate Vi!

Bongga!

Anyway, kahapon ay ka-chat ko si Ate Vi at kinumusta ang kanyang pakiramdam.

“Rest daw ang gamot sa fever kaya ilang days akong magre-rest,” tsika ni Ate Vi.

Binanggit nga namin sa kanya na marami ang pumuri sa kanya dahil kahit napagod siya sa event na pinuntahan ay hindi siya tumanggi sa lahat ng mga nag-interbyu sa kanya.

Kaaliw nga na ang ibang mga estudyante ay nagpa-video greetings pa kay Ate Vi para sa kanilang parents, grandparents, na mga tagahanga raw ng Star for All Seasons.

“Nakakatuwa talaga, Jun. Hindi ako nakaramdam ng pagod dahil lahat gusto kong mapagbigyan. Ang saya lang kasi,” tsika pa ni Ate Vi.

So nice!