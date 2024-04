Natapos na ang dalawang araw na transport strike ng grupong Manibela at Pagkakaisa ng mga Samahan ng Tsuper at Opereytor Nationwide (PISTON) nang lisanin nila ang Welcome Rotonda nitong Martes nang umaga.

Ayon sa Department of Transportation (DOTr), bigo ang grupo na maharang ang PUV Modernization Program pero nagtagumpay sila sa paglikha ng traffic nang barahan ang pangunahing kalsada na nagdudugtong sa Quezon City at Maynila.

Sabi naman ni Manibela president Mar Valbuena, magpapatuloy ang kanilang grupo at ang PISTON sa pamamasada kahit hindi na pinalawig ng gobyerno ang April 30 deadline sa PUV consolidation. Diin pa niya, Kongreso lang ang maaaring magkansela sa prangkisa ng kanilang sasakyan.

“Nakita natin kung gaano kainit ‘yong pakikipaglaban nitong ating mga kasamahan. Sana mahal na Pangulo, ‘yong hinaing po nitong aming mga kasamahan mapakinggan ninyo,” pakiusap ni Valbuena.