GOOD DAY day mga ka-abante at ka-Talakers. May napipintong usapin tungkol sa kung sinong 10 players na bubuo ng PBA Legends para maging 50 na. Siyempre ito ay suhestiyon ni Kume Willie Marcial.

Napaka-kontrobersiyal noong idinaos ang PBA 40 Best Players of All Time, samu’t saring batikos kung sino dapat at hindi ang ilagay sa listahan.

Ito ang aking 10 best players para sa PBA Legends na bubuo ng Top 50.

NELSON ASAYTONO, “The Bull”, isang klaseng player na taun-taon ay laging kandidato sa pagka- MVP, pambuo ng team, favorite pick ng mga Fil-Am na dapat nasa listahan si “The Bull”. Isa sa premyadong power forward na naglaro sa history ng PBA.

ARNIE TUADLES, classic type of player, isa sa pinakamautak na basketbolista, deadly sa perimeter game at halos lahat ng sinalihan na team ay napagkampeon niya.

ABE KING, isa ring power forward noong panahon na nag-reverse dunk, matatag, maasahan at lalaban kahit sa mga import at lokong manlalaro. Madaming team ang sinalihan niya na napag-champion niya.

BONG ALVAREZ, “Mr. Excitement”, Batang Quiapo, umiskor ng 71 points na puro lay-up at dunk, solid, athletic player, slasher, dunker at one on one artist.

BONG HAWKINS, JR., very consistent player, mautak, hindi na pinahihirap ang basketball, deadly sa jumpshot, malakas din sa rebound at higit sa lahat puwede ring mag-guwardiya.

TERRY SALDAÑA, tinaguring “Lastikman”, pinakamainam sa “face basket move” at drive step pivot. Magaling bumanda at naka-angat ang kamay para trigger ready parati.

MARTE SALDAÑA, deadly sa long range, marami ding guards na iniidolo siya dahil mabait na, mahusay pa. Maayos maglaro, mautak at hindi puwersado kung kumilos, suwabe ‘ika nga.

GERRY ESPLANA, big guard, isa sa mga mahusay pumoste at matatag na guwardiya at hindi mo basta-basta maagawan. Deadly sa pick and roll, miyembro din ng ilang championships sa Shell.

DINDO PUMAREN, “Bullet”, isa sa mga simpleng guwardiya pero kumpleto sa skills at talent, epektibo, maayos maglaro, mautak at mainam na kakampi.

MANNY VICTORINO, isa sa mga big man sa PBA na napakabilis tumakbo, malakas sa rebound, may drive at disenteng jumpshot. Madami ding kampeonatong naranasan sa koponan niya sa Great Taste.