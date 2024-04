KANIN na lang ang kulang?

Ganito tiyak ang susunod na tanong kapag natikman na ang iba’t ibang flavor ng tilapia na ginawang ice cream.

Ang sabi ng iba, ang weird naman ‘nun. Tilapia na ice cream, parang yuck!

Mas masarap daw itong lantakan pag mainit at malutong ang pagkaka-prito. Unli rice lang ang peg?

Pero para sa ibang nakatikim na nito, wala silang masabi kundi ang ‘sherrrep.’

Naisip itong gawin nina Dr. Tereso A. Abella, visionary president ng Central Luzon State University (CLSU), at Assistant Professor Dana D. Vera Cruz kaya nga nabuo ang ‘Daerrys’ na hango sa pinagsama nilang pangalan.

Isinilang ang culinary marvel na binubuo ng Original Flavored Tilapia Ice Cream, Tilapia Sansrival, Tilapia Ice Cream Pops at Tilapia Ice Cream Sandwich noong 2015.

“From its early days, Daerrys Tilapia Ice Cream has found strong support in the market, earning global recognition. It received the prestigious Salon International de L’Agroalimentaire (SIAL) Innovation Gold Award during the SIAL ASEAN Manila 2016 event, held at the World Trade Center, in Pasay City,” pagmamalaki ni Abella.

Ang sabi pa nina Abella at Vera Cruz, nakaka-inspire ang mga komento sa kanilang ice cream kaya naman ganado pa silang mag-isip ng kakaibang putahe.

“I tasted this ice cream when I stopped by my Alma mater. Folks, it doesn’t taste like tilapia at all you might think it’s like fish, NO. But to my guess , the tilapia ingredient is fish protein. An ice cream with fish protein. It tastes good and has different flavors.”

“Kanin na lang kulang”

“Wanting to have a taste of this unique ice cream”