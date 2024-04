Steph Curry, GSW bawal na kumurap

MAIKSING biyahe lang sa bus ang Golden State para dayuhin ang Kings sa Sacramento ngayong araw sa play-in tournament ng Western Conference.

Haharapin ng winner ng No. 10 Warriors at No. 9 ang Kings ang loser ng No. 7 Pelicans-No. 8 Lakers para pag-agawan ang 8th at last seed sa West playoffs.

Sa Golden 1 Center din tinalo nina Stephen Curry at Warriors sina Domantas Sabonis at Kings sa Round 1 ng playoffs noong nakaraang taon.

“We’re happy to have a shot,” simpleng pahayag ni Golden State coach Steve Kerr.

Handa rin sa resbak sina Sabonis, De’Aaron Fox, Harrison Barnes.

“Let’s frickin’ go get it,” giit ni Sacramento coach Mike Brown.

Bukod sa mga datihang inaasahan ni Kerr kina Curry, Klay Thompson, Draymond Green at Jonathan Kuminga, napipiga din sina Trayce Jackson-Davis at Brandin Podziemski.

Sa apat na laro ng magkatunggali nitong regular season, nag-average si Fox ng 32.3 points at halos triple-double na 17.3 points, 11.3 rebounds, 9.5 assists kay Sabonis.

Malaking pagkakaiba sa series ang story sa foul line – 113 biyahe sa Sacramento, 82 sa Golden State sa apat na pagtatagpo. (Vladi Eduarte)