Shevana Laput, Lady Spikers pagdidiskitahan Adamson

(Araneta Coliseum)

2:00pm – DLSU vs AdU

4:00pm – FEU vs UE

NASA kukote nina Shevana Laput at ng defending champions De La Salle University (DLSU) Lady Spikers na makabangon agad mula sa pagkakadapa pagharap nila sa Adamson University (AdU) Lady Falcons sa second round ng UAAP Season 86 women’s volleyball tournament na lalaruin sa Araneta Coliseum ngayong Miyerkoles.

Magsisimula ang paluan ng bola sa alas-2 ng hapon, kasunod ang bakbakan sa pagitan ng Far Eastern University (FEU) Lady Tamaraws at University of the East (UE) Lady Warriors sa alas-4.

Mula sa tuktok, lumagapak sa No. 3 sa team standings ang Taft-based squad DLSU nang resbakan sila ng National University (NU) Lady Bulldogs, 25-22, 23-25, 18-25, 22-25 sa apat na sets noong Linggo sa Mall of Asia Arena sa Pasay City.

Tangan ang 9-2 karta, sasalo ang Lady Spikers sa three-way tie sa No. 1 kapag tinalo nila ang Lady Falcons na may 3-8 card.

Parehong may 10-2 record ang University of Santo Tomas (UST) Golden Tigresses at last year runner-up NU habang selyado na sa Lady Tamaraws ang No. 4 na may 7-4 karta.

Wala nang makakahabol sa FEU kahit may ilang laro na lamang ang nalalabi sa second round kaya laglag na rin sa kompetisyon ang Adamson na nasa No. 6.

Nakapuwesto sa pang-lima ang Ateneo Blue Eagles na may 4-8 card.

Maliban kay Laput, kakapitan din ng Lady Spikers sa opensa sina Thea Allison Gagate, Alleiah Jan Malaluan, Baby Jyne Soreno at Amie Provido. (Elech Dawa)