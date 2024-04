Ang paksang ‘cybersecurity’ ay maaring hindi pamilyar sa maraming Pilipino.

Pero tiyak na alam halos ng lahat na gumagamit ng internet na mahalagang maproteksyunan ang personal na impormasyon at mapanatiling ligtas ang pagba-browse sa mga website at social media.

Ganoon din po pagdating sa websites, emails, social media accounts at mga mahahalagang impormasyon na patungkol sa ating bansa na nakalagak sa mga online server. Dapat ay bantay-sarado ang proteksyon na ginagamit dito nang sa gayon ay hindi makapasok ang computer virus o ma-hack ang mga ito.

Isang parte lamang po yan ng cybersecurity. Bukod sa mga website at mga account natin online, ang cybersecurity ay tumutukoy din sa proteksyon ng mga hardware at software ng mga computer na nakakonekta sa internet.

Sa kasamaang-palad, tila kulang po ang proteksyon mismo ng ating gobyerno mula sa mga banta na dala ng mga hacker at cyberattacks. Hindi naman kaila sa atin na maging ang mga website ng Senado at Kamara de Representante ay na—hack, bukod pa sa mga website ng Department of Science and Technology (DOST), Bureau of Customs (BoC), PhilHealth, Philippine Statistics Authority (PSA), at iba pang website ng mga ahensya ng gobyerno.

Maging ang pribadong website ng ating Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ay muntik nang ma-hack. Buti na lamang at naagapan at napigilan ang ganitong pagtatangka.

Hindi po biro ang nangyayaring pag-hack sa mga government website dahil maraming personal at sensitibong impormasyon ang maaring makuha mula sa mga ganitong pangyayari.

Sa parte naman po nating mga mamamayan, hindi rin tayo ligtas mula naman sa mga scammer na ang plano ay makapanloko at magnakaw ng pinaghirapan nating mga ipon at pondo gamit ang internet at iba pang instrumento ng teknolohiya.

Kaya naman po magandang balita ang pag-apruba kamakailan ng Pangulong BBM ng National Cybersecurity Plan (NCSP) na inilatag ng Department of Information and Communications Technology (DICT) para mapalakas ang depense ng ating bansa mula sa mga cyberattacks.

Magandang balita rin po ang plano ng Pangulong BBM na makipag-team up kina US President Joe Biden at Japanese Prime Minister Fumio Kishida para magkaroon ng isang matatag na cyberdefense network ang tatlong bansa. May kasunduan rin sa pagitan ng Pilipinas at Japan para mapalakas pa ang kapasidad ng DICT at iba pang ahensya ng gobyerno sa cybersecurity.

Sa gitna ng mga kaganapang ito, tayo naman po sa Kongreso ay umaasang mabilis nang maipapasa ang mga bills na patungkol sa pagpapalakas ng ating seguridad laban sa cyberattacks.

Isa na po rito ang House Bill (HB) 8199 na tayo ay isa sa mga co-author. Magandang panimula ang HB 8199 para maipatupad na ang NCSP. Layunin po kasi ng HB 8199 na makapagbalangkas ng mga hakbang para maprotektahan ang mga kritikal na information infrastructure institutions ng bansa, tulad ng mga bangko, emergency services and response agencies, broadcast media at mga industriya ng kalusugan, enerhiya, telecoms, transportasyon at tubig.

Ang iba pong bills na ating naihain na makakatulong para maging ligtas ang cyberspace para sa bawat Pilipino ay dapat ring maisabatas. Kasama na rito ang HB 7393 na ang layunin ay maprotektahan ang mga konsyumer laban sa financial scammers; ang HB 9888 na nagsusulong na makapagsagawa ng mga financial literacy programs para sa mga manggagawa; at ang HB 7976 na tinuturing na economic sabotage na may mabigat na parusa ang phishing at iba pang online fraud.

Ayon sa isang survey na ginawa kamakailan, may 87 porsyento ng mga Pilipino ang sumasang-ayon sa planong palakasin ang cybersecurity ng bansa, mapuksa ang cybercrimes at mapangalagaan ang pribadong impormasyon ng mga mamamayan.

Panahon na para pagtuunan ng pansin ang pagpapatatag ng cybersecurity ng ating bansa. Dapat na magtulungan po tayo nang sa gayon ay maging laging ligtas ang cyberspace para sa bawat Pilipino.

****

