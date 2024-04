Pinag-iingat ng ABS-CBN: Mga scammer ginagamit sina Coco, Ivana, Andrea

Nakakaloka talaga ang mga taong walang magawang mabuti sa kanilang kapwa!

Nagkalat nga ang mga scammer at pati ABS-CBN Studios ay ginagamit sa kanilang panloloko, ‘noh?!

May mga scammer nga na nagpo-post sa social media ng tungkol sa pa-audition daw sa ilang shows ng Kapamilya katulad ng ‘Pinoy Big Brother’, ‘FPJ’s Batang Quiapo’ nina Coco Martin at Ivana Alawi, at ‘High Street’ ni Andrea Brillantes.

May inilabas ngang official statement ang ABS-CBN Studios kaugnay ng panlolokong ito sa publiko.

“Nakarating sa amin ang impormasyon na may mga indibidwal na nag-post sa social media ng pekeng auditions at casting calls para sa mga programa ng ABS-CBN na “‘Pinoy Big Brother (PBB)’, ‘FPJ’s Batang Quiapo’, at ‘High Street’.

“Nais po naming ipaalam sa publiko na walang kinalaman ang ABS-CBN sa mga pribadong audition at casting call na mga ito.

“Magsasagawa ang ABS-CBN ng unang audition para sa ‘Pinoy Big Brother’ at Star Magic sa Abril 27 sa Robinsons Novaliches, Abril 28 sa Robinsons Las Piñas, at Mayo 4 hanggang Mayo 5 sa KCC Mall of Gensan.

“Magkakaroon din ng on-ground auditions sa Visayas at Mindanao bukod sa online auditions. Antabayanan niyo po ang aming official announcement.

“Ipo-post ang lahat ng updates tungkol sa auditions sa opisyal na Facebook (Pinoy Big Brother ABS-CBN), X (@PBBabscbn), Instagram (@pbbabscbntv), at YouTube (Pinoy Big Brother) accounts ng ‘PBB’.

“Walang casting calls o auditions naman ang isinasagawa para sa ‘FPJ’s Batang Quiapo’ at ‘High Street’ sa ngayon.

“Mahalaga sa amin ang inyong kaligtasan, Kapamilya. Hinihiling namin na mag-ingat ang lahat at iwasang makipag-ugnayan sa mga hindi awtorisadong indibidwal na nagsasabing nagdaraos sila ng mga audition o casting calls sa ngalan ng ABS-CBN.”

So ayan, huwag magpapaloko sa mga scammer, ha!

Makinig sa paalala ng ABS-CBN Studios, ‘noh?! (Jun Lalin)