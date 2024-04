Pinasisiyasat ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. kung mayroong mga politiko o pulis na sangkot sa nasabat na P13.3 bilyong halaga shabu ng mga awtoridad sa Brgy. Pinagkrusan, Alitagtag, Batangas.

Personal na nagtungo sa lugar ang Pangulo nitong Martes nang umaga at ininspeksiyon ang nasabat na bulto ng shabu na aniya ay pinakamalaking huli ng mga awtoridad na umabot sa 1.8 tonelada.

Nais ng Presidente na matukoy kung sino ang nasa likod ng malaking huli kaya ipinauubaya niya sa Philippine National Police, Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) at iba pang ahensiya ang pag-iimbestiga.

“Kahit sinuman ang kasabwat dito sa drug trade, kahit powerful politician police or kung sinuman ay talagang pinaiimbestigahan natin,” anang Pangulo.

Sinabi ng Presidente na nasuri na ang nasamsam na shabu at lumitaw na napakataas ang kalidad nito.

Inaalam na aniya ng mga awtoridad kung saan nanggaling, saan idinaan at saan isinakay at kung sino ang mga nasa likod ng tangkang pag-pupuslit ng shabu sa bansa.

May hinala ang Pangulo na galing sa ibang bansa ang nakumpiskang shabu at sa Pilipinas lamang idinaan kaya interesado siyang malaman kung sino ang mga kasabwat ng sindikato sa bansa.

Ipinagpasalamat ni Pangulong Marcos Jr. na walang nagbuwis ng buhay sa operasyon ng pinakamalaking huli ng shabu sa bansa.

“We would like also to point out that this is the biggest shipment of shabu na nahuli natin but not one person died. Walang namatay, walang nagputukan, walang nasaktan. Basta’t inoperate natin na dahan-dahan ‘yon naman dapat ang approach sa drug war,” dagdag ng Pangulo.

Tiwala rin ang Pangulo na masusukol din ang lahat ng mga sindikatong sangkot sa ilegal na droga.

“Bahala kayo sa ginagawa ninyo basta’t tuloy-tuloy lang kami, aabutan din namin kayo. Maliit lang ang Pilipinas,” babala ng Pangulo.

Taliwas sa madugong drug war na ipinatupad ng nakalipas na administrasyon, sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na holistic approach ang ipinapatupad nila sa problema sa ilegal na droga sa bansa nang hindi kailangang pumatay at mayroong mapatay. (Aileen Taliping)