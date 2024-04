Patay na balyena napadpad sa Infanta

ISANG wala ng buhay na sperm whale o balyena ang napadpad sa dalampasigan ng Dinahican, Infanta Quezon noong Linggo.

Ayon kay Philippine Coast Guard (PCG) – Infanta Ensign (ENS) Neptali Rafuli Jr., gumamit sila ng backhoe para mabuhat ang patay na balyena at agad mailibing sa baybaying dagat ng Dinahican.

Hindi naman natukoy ng mga kinatawan ng Municipal Agricultural Office (MAO), Municipal Environmental and Natural Resources Office (MENRO), DENR CENRO-Real at Coast Guard Sub-Station (CGSS) ang dahilan ng pagkamatay ng balyena.

Sinabi ni Jay Lim, miyembro ng environmentalist group na Tanggol Kalikasan Southern Tagalog na nakakabahala na ang mga kaso ng mga patay o agaw-buhay na balyena, butanding, dolphin at pawikan na napadpad sa mga dalampasigan.

Kailangan na aniya itong imbestigahan ng mga eksperto at kinauukulan tulad ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR) at DENR upang maiwasan ang nakakabahalang pagkapinsala ng mga nasabing endangered species.

(Ronilo Dagos)