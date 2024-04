Paano na si Mutya? Beaver, Maxine pinagdududahang magdyowa na

Aminado si Beaver Magtalas na mas lalo siyang nagiging close sa mga leading lady niyang sina Mutya Orquia at Maxine Trinidad.

Pero recently nga ay nakikita na si Maxine naman ang madalas niyang kasama. Tulad nga sa birthday ng direktor nila sa ‘When Magic Hurts’ na si Direk Gabby Ramos, na sila ni Maxine ang magkasama.

“Close rin talaga kaming lahat. Si Mutya may guesting siya that time. Nataon na na-move ang guesting ko, nakapunta ako sa birthday party ni Direk Gabby (Ramos), at nagkita kami ni Maxine.

“Nagta-try po talaga kami na mag-bonding talaga. Importante talaga ang bond na `yon, kasi may movie kami,” sabi ni Beaver.

Siyanga pala, marami nga rin ang nagulat sa post ni Maxine sa Instagram na kasama si Beaver. Sa unang tingin, dahil black and white ang photo, iisipin mo agad na magdyowa sila na magka-date.

At nakakaloka nga ang caption ni Maxine, na palaisipan din sa mga fan nila.

“It’s always the nonchalant, who doesn’t post that much on social media, wins…,” sabi ni Maxine.

At dahil sa photo at caption na `yon, kanya-kanyang tanong na ang mga faney.

“Ay ano to!?” tanong ng isang fan.

“Secret!” sago ni Maxine.

“Crushie, what is the meaning of this?” hirit naman ng friend ng aktres.

“Sa dictionary mo na lang hanapin meaning, crushie hahahaha,” reply ni Maxine.

At heto pa nga ang chika ng ibang fan, na hinala talaga nila na magdyowa na ang dalawa.

“Hard launch?”

“Are you together?”

“Ang sweet naman nila.”

“I’m so happy for you Max.”

“What? Ate Max pa-explain naman, please.”

“Ay, kayo pala ni Beaver, ha!”

Oh, bongga, di ba? May sasagutin na agad sina Maxine at Beaver, base sa reaksyon ng mga fan nila.

Anyway, nakakaramdam na nga ng kaba si Beaver na malapit na ang showing ng pelikulang ‘When Magic Hurts’. Katunayan, nagkaroon na ito ng premiere night nitong Lunes (April 15) sa SM The Block.

“Sobrang excited na kami. Recently nakakaramdam na talaga kami ng excitement.

“Mga kaibigan ko po, sinasabi nila na, excited na silang mapanood ang movie. Ako rin po, may excitement and at the same time, may pressure. Ano kaya ang magiging expectation, o reaction nila?

“Pero so far, sure ako na maganda naman ang mga magiging reaction nila. Kasi alam ko naman na binigay po namin lahat ang best namin,” sabi ni Beaver.

Well, abangan ang movie na ‘When Magic Hurts’, kung saan kasama rin sina Claudine Barretto, Dennis Padilla, at marami pang iba. (Dondon Sermino)