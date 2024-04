NAPUNO ng tensyon ang paligid nang sugurin ng isang 16-anyos na suspek sa altar ang obispo at pari habang naka-streamline ang misa sa Christ the Good Shepherd sa Sydney, Australia noong Lunes.

Sa ulat, nagmimisa si Bishop Mar Mari Emmanuel sa nasabing simbahan sa Wakeley kasama si Parish priest Fr. Isaac Royel, nang atakihin sila ng suspek, dahilan para magkagulo at kuyugin ito ng mga parishioner.

Nagtamo ng mga sugat sa ulo ang obispo at pari pero wala namang nadamay na tao sa loob ng simbahan.

Ayon sa New South Wales police, dinala sa ospital ang batang suspek dahil sa tinamo nitong mga sugat. Kumbinsido si NSW Police Commissioner Karen Webb na plinano ang nasabing atake.

“We will allege the suspect attended that church armed with a knife and stabbed the bishop and priest. We believe there are elements that are satisfied in terms of religious motivated extremism,” ani Webb.

Samantala, kahit duguan ang obispo ay ipinatong nito ang kamay sa ulo ng suspek at sinabing “May the Lord Jesus Christ save you.”