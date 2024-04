Mitchell Paarker sapol unang ‘W’ sa binyag

SUMAKAY ang Washington Nationals sa three-run homer ni Luis Garcia, Jr. sa fifth inning para alpasan ang dinayong Los Angeles Dodgers Lunes ng gabi (Martes sa Maynila).

Tagumpay na kinubra ni Mitchell Parker ang panalo sa kanyang Major League Baseball debut. Unang Nationals pitcher si Parker na nanalo sa una rin niyang salang pagkatapos ni Stephen Strasburg noong 2010.

Nalusutan lang si Parker ng two runs at four hits sa loob ng five innings. Walang ibinigay na walk ang left-hander, naka-strikeout ng apat.

May two outs sa inning, pinalipad ni Garcia tungo sa kabilang side ng field ang bato ni Tyler Glasnow. Bago sumalang si Garcia ay binigyan ni Glasnow ng walk si Joey Gallo.

Ipinagdiwang ng Dodgers ang 77th anniversary ng pagbasag ni Jackie Robinson sa color barrier ng baseball bilang unang black player na naglaro sa majors.

Sumaludo ang dalawang teams sa estatwa ni Robinson sa Centerfield Plaza, lahat ng players sa majors ay nagsuot ng No. 42 ni Robinson. At 42,677 ang crowd attendance sa Dodger Stadium. (Vladi Eduarte)