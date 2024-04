Mga Pinoy author bibida sa Philippine Book Festival

Bibida sa magaganap na 2nd Philippine Book Festival ang mga nagawa ng Pilipinong may akda ng mga librong may kuwento kaugnay sa bansa at buhay ng mga Pinoy kung saan ilalabas ito at mababasa sa book festival na gaganapin sa World Trade Center sa April 25 hanggang 28.

Ilalabas ng National Book Development Board (NBDB) ang mga libro hinggil sa Filipino literature and culture, koleksyon ng mga nailathalang gawa at titles mula sa Filipino authors na ibibida sa apat na araw na pinakamalaking book fair na magaganap sa bansa.

Makikita rin sa book fair ang mga “Rare Book Collection” mula sa National Library of the Philippines, para mabigyan ng pagkakataon ang mga mahihilig sa libro na makita at mabasa ang mga rare manuscripts and facsimiles ng bansa.

Magkakaroon din ng talks and workshops tulad ng “A Day with Gwy Saludes,” kasabay ng book signing at meet-and-greet session para makita at makilala ang mga sikat na romance author.

Maging ang mga historian at bestselling author na si Ambeth Ocampo ay mangunguna sa “Ambeth Without the Overcoat,” para sa book signing session habang ang ilang National Artist for Film and Broadcast Arts gaya ni Ricky Lee ay ibibida naman ang “Trip to Quiapo”.

Ayon kay NBDB Executive Director Charisse Aquino-Tugade, ang Philippine Book Festival ay magsisilbing panghikayat ng NBDB sa iba pang mga organisasyon na lumahok at makiisa sa mga programang nagtutulak sa mga Filipino na magbasa at hinihikayat na tangkilikin ang mga likhang Pinoy.

Nakipag-ugnayan na rin ang NBDB sa Department of Education (DepEd) na sanayin ang nasa 750 book evaluators and procurement officers na i-evaluate maiigi ang mga libro na magagamit sa mga public school libraries at ilang aklatan. (Vick Aquino)