Mga cheese lover, malayo sa heart disease

Totoo ang kasabihang “cheese is the bomb.” Walang makatatalo sa sarap ng keso, mapaulam man o palaman sa tinapay, keso ang pampasarap.

Alam nyo rin bang lumabas sa pag-aaral, na ang mga taong malakas kumain ng cheese ay napatunayang mababa ang risk ng heart disease.

Maraming klase ng keso. May Mozzarella, Blue cheese, Feta, Cottage cheese, Ricotta, Parmesan, Swiss, Cheddar at iba pa pero iba rin ang keso ng Pinoy dahil meron tayong kesong Puti.

Pero alam nyo bang sa lahat ng nabanggit na keso, isa dito ang pinakamasustansya, masarap at mas mainam para sa katawan?

Ang kesong ito ay naka-focus sa kaligtasan ng puso. Sensitibo ang ating mga puso na kapag kapag pinakain ng cheese ay maglulundagan sa sarap dahil sa pagpasok ng sustansyang taglay nito sa katawan.

Ang Best Cheese for Heart Health, ayon sa isang Cardiologist ay Mozzarella dahil taglay nito ang heart-healthy meal plan. Mataas ang protein at calcium nito at may probiotics pa para sa immune health.

Ayon kay Dr. Cheng-Han Chen, MD, board-certified interventional cardiologist and medical director of the Structural Heart Program at MemorialCare Saddleback Medical Center Conversel, maraming pagkain na may taglay na mataas sa saturated fat at sodium ay nagbibigay naman ng risk sa cardiovascular disease, pero ang fresh mozzarella ay may taglay na mababang saturated fat and sodium kumpara sa ibang keso. Mataas ang taglay nitong protina na source ng building block ng katawan.

Mahalaga din ang calcium para sa mga buto na taglay ng keso kaya mainam sa katawan ang pagkonsumo nito.

Sinabi pa ni Dr. Chen na kapag pipili ng pagkain para sa cardiovascular health, piliin ang mataas sa fiber, mababa sa saturated fat, mababa ang sodium at umiwas sa processed foods. (Vick Aquino)