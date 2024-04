Mega init sumirit sa Metro Manila, 23 pang lugar

NAKAPAPASONG init ang naranasan sa Metro Manila at 23 pang lugar bunsod ng patuloy na pagsirit ng heat index sa bansa.

Ayon sa pagtaya ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (Pagasa), nasa 42 degrees Celsius ang pumalong heat index sa Ninoy Aquino International Airport (NAIA) sa Pasay City at 40 degrees Celsius sa Science Garden sa Quezon City.

Samantala, nagtala rin ng mataas na init index kahapon ang Laoag, Ilocos Norte (42°C); Aparri, Cagayan (43°C); Tuguegarao City, Cagayan (42°C); Echague, Isabela (42°C); Clark Airport, Pampanga (42°C); Munoz, Nueva Ecija (42°C); Baler, Aurora (42°C); at Casiguran, Aurora (42°C).

Gayundin ang Sangley Point, Cavite (42°C); Ambulong Tanauan, Batangas (42°C); Coron, Palawan (42°C); San Jose, Occidental Mindoro (42°C); Puerto Princesa City, Palawan (42°C); Aborlan, Palawan (43°C); Virac, Catanduanes (42°C); Masbate City, Masbate (42°C); Pili, Camarines Sur (42°C); Roxas City, Capiz (43°C); Iloilo City, Iloilo (43°C); Dumangas, Iloilo (42°C); Catarman, Northern Samar (42°C); at Zamboanga City, Zamboanga del Sur (43°C).

Sinabi rin ng weather bureau na makakaranas ng maulap na papawirin, kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat at pagkulog ang Davao Region, South Cotabato at Sarangani dahil sa namataang low pressure area sa labas ng bansa. (Vince Pagaduan)