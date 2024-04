Mark Barroca, Magnolia puntirya 3rd straight win

Mga laro Miyerkoles: (Ninoy Aquino Stadium)

4:30pm – Rain or Shine vs NorthPort

7:30pm – Magnolia vs Blackwater

NAKATULOG sa depensa ang Magnolia sa first half ng Phoenix game noong Linggo, kiniliti ni coach Chito Victolero sa halftime at rumesponde ang Hotshots para bawiin ang 107-93 panalo sa PBA Philippine Cup.

Balik ng Ninoy Aquino Stadium ang Hotshots para harapin ang palubog na Blackwater sa second game ng double-header ngayon.

“We gave up 39 points in the second quarter, and that’s not us,” ani Victolero. “They responded naman.”

Umalagwa ang Fuel Masters 57-47 sa break pero nalimitahan sa 36 na lang buong second half at tinuka ng Hotshots ang second straight win tungo sa 3-2 card overall.

May iniinda sa kanang kamay (shooting hand) si Mark Barroca pero nakapagtistis ng career high-tying 27 points, umayuda ng 23 points, 9 rebounds, 5 assists si Ian Sangalang.

Nakahinga nang maluwag si Victolero na nakukumpleto na ang team sa balik ni Aris Dionisio, nakuha pa nila si Jerrick Balanza sa trade mula Converge. Matibay din ang frontline kina Sangalang, James Laput at Abu Tratter.

“For the last 2-3 weeks we’re undermanned, sa praktis ‘di kami makabuo. Minsan halos 8, 9, 10 players lang,” aniya. “Right now unti-unti nabubuo na kami and we are waiting for Rome dela Rosa.”

Inumpisahan ng Blackwater ang torneo sa 3-0 pero naapatan na sunod na talo na.

Huling sumadsad ang Bossing sa Ginebra 105-86. Asahan ang gigil sa balikwas nina Troy Rosario, Rey Nambatac, Rey Suerte, RK Ilagan at James Kwekuteye. (Vladi Eduarte)