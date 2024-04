Johna Dolorito inakbayan Lyceum laban sa Arellano

KUMAPIT sa tuktok ng team standings ang Lyceum of the Philippines Lady Pirates matapos silang akbayan ni veteran outside hitter Johna Dolorito sa 25-15, 22-25, 25-11, 27-25 panalo kontra Arellano University sa NCAA Season 99 women’s volleyball tournament na nilaro sa FilOil EcoOil Centre sa San Juan City, Martes.

Tumikada si third year Dolorito ng 20 points sa likod ng 18 attacks at dalawang service aces upang manatiling malinis sa tatlong laro ang Intramuros-based squad at saluhan sa top spot ang defending champions College of Saint Benilde Lady Blazers.

Hindi naging madali para sa Lady Pirates na makuha ang panalo dahil ipinaramdam din ng Lady Chiefs ang kanilang lakas lalo na sa set four kung saan ay muntik silang makahirit ng deciding fifth set.

Mabuti na lamang at naging matatag ang mga kakampi ni Dolorito na sina Joan Doguna at Janeth Tulang. (Elech Dawa)