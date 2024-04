Jau Umandal bahala sa puntusan ng Cignal

TATLONG araw matapos ang masiglang sagupaan sa Criss Cross ay haharapin naman ng Cignal ang isa pang kakila-kilabot na kalaban sa paghahangad nitong makakuha ng ikaanim na sunod na tagumpay laban sa D’Navigators sa Spikers Turf Open Conference sa Ynares Sports Arena sa Pasig City.

Gayunman, ang HD Spikers ay hindi kasama ang kanilang star player na si Bryan Bagunas, na nanguna sa Cignal tungo sa limang set na tagumpay laban sa Cross Cross Linggo ng gabi, at kailangang tuparin ang naunang pangako na lumahok sa isang All-Star game na naka-iskedyul sa Abril 20 sa Taiwan.

Sa kabila ng kawalan ni Bagunas, optimistiko si Cignal head coach Dexter Clamor sa tsansa ng koponan laban sa D’Navigators sa kanilang 6pm na sagupaan.

Inaasahang pangungunahan ni Jau Umandal ang laban kung saan naniniwala si Clamor sa katatagan ng koponan kahit wala si Bagunas tulad ng ipinakita sa huling laro sa kanilang nakaraang laban sa King Crunchers.

Nagbigay si Umandal ng solidong 20-point performance para umakma sa game-high na 27-point show ni Bagunas.

“Mataas ang morale ng team, pero what’s good during the fourth set na nawala si Bryan, ibinalik ulit namin sa dati naming rotation,” sabi ni Clamor, ukol sa natitirang laban kung saan ang kinailangan na ang lahat ng HD Spikers ay tumulong matapos na magka-cramps si Bagunas.

“Pasalamat ako sa players ko na hindi naman nalito, hindi nahirapan. Nabalik nila iyung sistema na meron kami dati na nakakalaban pa rin kami with or without Bryan,” sabi ni Clamor, na maliban kay Umandal ay aasa din kina Wendel Miguel, JP Bugaoan, Mark Calado, Nastin Gwaza at Lloyd Josafat.

Ang D’Navigators ay handa at sabik na makabangon matapos matalo sa King Crunchers, na nagpahinto sa kanilang apat na larong run sa liga na inorganisa ng Sports Vision. (Lito Oredo)