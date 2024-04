Pinag-aaralan ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang posibilidad na payagan ang Japan na sumali sa Balikatan military exercises sa susunod na taon sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos kasunod ng matagumpay na Philippines-US-Japan Trilateral summit na ginanap sa Washington, DC nitong nakalipas na linggo.

Sinabi ng Pangulo na wala siyang nakikitang dahilan para hindi isama ang Japanese military forces sa Balikatan exercises kaya pinag-aaralan niya itong mabuti.

Magandang hakbang aniya ito para sa Pilipinas dahil mapapadali ang pakikipag-ugnayan at pagtutok sa mga lugar kung saan mayroong prob-lema at magamit nang husto ang mga resources.

“I don’t see any reason why Japan should not be part of those exercises in the future. And I think that maybe something that we can study,” anang Pangulo.

Kapag naisali aniya ang Japan sa Balikatan exercises ay makakatulong ito para mapanatili ang kapayapaan at katatagan, kalayaan sa paglalayag at pagsunod sa mga patakaran sa international law. (Aileen Taliping)