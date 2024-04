James Reid tutulong sa mga batang may cancer

Sa May 11 pa ang 31st birthday ni James Reid pero ngayon pa lang ay aligagang-aligaga na ang fans niya sa gagawin nilang outreach program.

Every year, sine-celebrate ni James ang birthday kasama ang avid supporters niya sa mga chosen charitable institutions/organizations.

At sa pagdiriwang ng ika-31 na kaarawan ng aktor ay pinili ng James REIDers fan group na mag-celebrate ang aktor kasama ang mga batang may sakit na cancer.

Ang Bahay Aruga kung saan pansamantalang nanunuluyan ang mga batang may cancer at mga magulang ng mga ito ang makakasama ni James at fans sa kanyang birthday celebration.

Isa si James sa mga artistang patuloy na tumutulong sa mga batang nangangailangan, at siyempre maganda rin na kasama niya ang kanyang supporters!

So nice!