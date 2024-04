IBINALAGBAG ng aktres na si Ivana Alawi ang kaseksihan niya habang nasa gym.

Sa kanyang Instagram account, ibinahagi ni Ivana ang kanyang mga larawan habang nagpapa-pawis sa isang gym.

“gym” maikling caption ng aktres.

Dahil dito, pinaglaway na naman ni Ivana ang mga netizen na napa-comment tuloy sa kanyang post..

“Napakaganda mo”

“So pretty and sexy ate ko! I’m so in love with you po talaga!!! ”

“Hoy! Yung mata ko ”

“Sus, grabe sexy ha Baya oi”

“Grabe ang SEXY” (Vince Pagaduan)