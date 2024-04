Heart, Bea magkasama sa welcome back party ni Marina Summers

Nag-girls night out sina Heart Evangelista, Bea Alonzo, Sarah Lahbati, at Kyline Alcantara sa homecoming event ni Marina Summers sa isang bar sa Poblacion, Makati City.

Shinare kasi ng stylist at fashion director ng Vogue Philippines na si Pam Quinones sa kanyang Instagram stories ang photos ng apat na mega bonding sa event na iyon.

Shinare naman ni Heart ang ilang photos ng mga netizen na nasa homecoming show rin kung saan makikitang nag-enjoy sila sa performances ng drag queens.

Hindi rin sila nagpakabog at sumayaw din silang apat nang patugtugin ang kantang ‘Dancing Queen’.

Tuwang-tuwa siyempre ang mga netizen na makitang magkakasama sina Heart, Bea, Sarah, at Kyline sa isang event at sobrang nag-i-enjoy.

Natuwa rin sila sa pagsuporta ng mga ito kay Marina na tanging drag queen sa ‘Drag Race UK vs the World’ (Season 2) na nanalo ng tatlong Ru badges dahil sa mahuhusay nitong performances at isa rin siya sa Top 4 queens sa naganap na grand finale.

Nang ipalabas kasi ang finale ng nasabing drag competition ay wala sa bansa si Marina dahil nagkaroon ito ng world tour kaya naman binigyan siya ng bonggang homecoming event.

Aabangan naman si Marina sa coronation night ng Miss Universe Philippines 2024 na magaganap sa Mall of Asia Arena sa May 22.

Bonggels! (Byx Almacen)