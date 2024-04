Graceful Gift umarangkada

NAGPASIKLAB ang kabayong si Graceful Gift nang manalo ito sa “NPJAI-FR Sevilla Industrial & Dev. Corp” race na nilarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas noong Linggo ng hapon.

Ginabayan ni jockey Pabs Cabalejo, ipinuwesto muna nito si Graceful Gift sa pang-apat sa largahan habang nagbabanatan sa unahan sina Luke Skywalker at Benjie’s Prayer sa kaagahan ng karera.

Pagsapit ng far turn ay kumuha na ng unahan si Benjie’s Prayer habang nasa segundo puwesto na ang matikas din na si Badboy MJ.

Pagsungaw ng rektahan ay dalawang kabayo na ang lamang ni Benjie’s Prayer sa pumapangalawang si Badboy MJ pero malakas ang dating ni Graceful Gift na dumaan sa bandang labas.

Sa huling 150 metro ng karera ay abante pa ang kalahok na si Benjie’s Prayer nang tatlong kabayo pero umuusok ang remate ni Graceful Gift kaya naungusan ng huli ang una pagtawid ng meta.

Tinawid ni Graceful Gift ang finish line ng may dalawang kabayo ang bentahe sa sumegundong si Agaron habang tersero si Benjie’s Prayer at pang-apat si Moment Of Truth.

Inrehistro ni Graceful Gift ang tiyempong 1:27.6 minuto sa 1,400-meter race sapat upang hamigin ng winning horse owner na si Paolo Mendoza ang added prize na P11,000. (Elech Dawa)