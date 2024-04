Fake news! Rommel Padilla nilinaw na hindi tinalakan sa social media si Kathryn Bernardo

Umalma at nagbigay ng babala sa publiko ang ama ni Rommel Padilla tungkol sa pinagpiyestahang fake news nitong Lunes.

Ginamit ni Rommel ang kanyang Facebook account nitong Martes ng tanghali para i-alarma ang netizens sa mga naglabasang maling balita sa online world.

Post ng ama ni Daniel Padilla sa FB, “FAKE NEWS! Wag po paniwalaan at ikalat. Ito po ay may pananagutan sa batas. Kondenahin ang pagpapakalat ng pekeng balita!”

Dagdag pa niya, “Ang post na ito ay SCAM!”

Kasamang pinost ni Rommel ang screenshot ng dalawang magkaibang art cards na may photo nila ni Deej at ng fake caption na pinalabas pang galing sa aktor.

Ayon sa lumabas na fake news art card na aakalain mong totoo dahil may blue check pa ang name ni Rommel, “Puro kayo panghuhusga kay Daniel na cheater, kala nyo ang lilinis nyo. Ikaw Kathryn, alam mong gwapo yung anak ko, dapat expected mo na hindi lang ikaw ang babae nyan, Kung mahal mo talaga yung anak ko, hindi na dapat sayo big deal ang mga babae nya. Ang importante diyan ay ikaw lang ang pinakamamahal niya.”

Dalawang magkasunod na post ang shinare ni Rommel sa FB. Komento nga ng netizens, halatang gigil na gigil daw ang ama ni Deej sa mga nagpakalat ng maling balita.

Inulan ng komento ang dalawang magkasunod na FB post ni Rommel.

“Bigyan nyo po ng sample yang mga fake news spreader sir Rommel para magdala.”

“Sana gawan nyo na po ng leksyon yang mga gumagawa ng fake news. Naawa na kami kay Daniel, walang tigil na ang pambabash sa kanya ng netizens tapos may ganyan pang fake news. Kainis na!”

“Kasuhan nyo na po yan. Maraming salamat po at napansin nyo rin sir Rommel yang post na yan. Waiting kami sa kaso nila.”

Habang sinusulat ito ay burado na ang nasabing art card at fake news post sa isang showbiz FB page kung saan ito unang nakita ng netizens.

Mukhang natakot daw ang fake news spreader at agad itong dinelete. Oh well, abangers na ang netizens sa kasong isasampa ni Rommel, ha!

Sa mga netizen, huwag agad magpapaniwala sa mga kumakalat na balita online, maraming fake news spreader. Lalo na at hindi ito galing sa mga legit media platforms.

‘Yun na! (Ogie N. Rodriguez)