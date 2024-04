DonBelle, KDLex excited: Gary V bet reunion project with Dayanara Torres

Super emotional si Gary Valenciano sa contract signing niya sa Star Magic.

Present nga ang lahat ng mga big boss ng ABS-CBN, mula kay Mr. Carlo Katigbak, hanggang kay Ms. Cory Vidanes at siyempre si Mr. Mark Lopez.

Ang bongga naman kasi talaga ng contract signing, na pagpasok mo pa lang sa lobby ng Dolphy Theatre, makikita mo na ang mga memorabilia, mula sa mga old photos, trophies, posters, at iba’t ibang cover ng kanyang mga nagawang albums, at siyempre, mga malalaking awards mula sa iba’t ibang grupo.

Kulang nga ang lobby ng Dolphy Theatre para sa mga memorabilias na dapat ilagay, na wish nga ng marami ay gawan ng museum si Gary V.

Eh, may pasabog pang performances mula sa mga Kapamilya singer, at siyempre, pang-finale si Jed Madela.

At kaloka rin na halos lahat ng malalaking artista ng Star Magic ay ay nag-welcome sa kanya. Super excited na nga ang mga sikat na tulad nina Joshua Garcia, Melai Cantiveros, Robi Domingo na makasama siya sa mga future shows, projects nila.

At bongga siyempre ang pag-welcome sa kanya ng mga magkaka-love team na tulad nina Donny Pangilinan, Belle Mariano, KD Estrada, Alexa Ilacad, Maris Racal, Anthony Jennings, at marami pang iba.

Cute rin ang mensahe ng BGYO kay Gary na gusto nilang maging miyembro si Gary, ha! Bongga!

Kaya naman hindi talaga maiwasan na maluha si Gary habang pinapanood, sinasaksihan ang lahat na nangyayari sa harap niya.

“Kayo ha, pinaghandaan niyo ako. Sa concert ko, babawian ko kayo, kayo naman ang magiging emotional,” pabirong banta naman ni Gary.

Pero siyempre, ayon kay Gary, sa tagal na niya sa industriya, ang maibibigay talaga niya sa mga manonood, tagahanga niya, ay palaging ibigay ang 100 percent na kahusayan niya, ha!

Sabi nga niya, kahit ang tagal na niya sa showbiz, iba-iba pa rin ang mga nakakaharap niyang audience.

At isa nga sa memorable rin sa kanya ay nang makatanggap din siya, o mapabilang sa ‘10 Outstanding Young Men’ noong 2001.

“To be able to received like that… I didn’t do anything in that award, hindi ako kumanta. Pero, eye opener sa akin ‘yon, na may nagagawa pala ako, may impact pala ako sa ibang tao.

“May ambag pala ako,” sabi pa rin ni Gary.

Kaya naman sobra raw niyang bina-value ang kanyang mga tagahanga.

“I value my audience. When people come and see my show, whether 50 lang `yan, o 5000 people man ‘yan, o 5,000 o 50,000, dapat ma-feel nila na may dala-dala sila sa puso nila, hindi lang `yung sumasayaw ako.

“Sabi nga minsan, pare-pareho rin ang mga kinakanta ko, naakakapagod, nakakasawa rin. Pero ang audience ko, I realized hindi sila pare–pareho.

“Like sa abroad ibang audience rin ‘yon. Iba ang impact dito, iba ang impact doon ng mga performances ko.

“That’s why ang lagi kong sinasabi, give your very best to them,” pahayag pa ni Gary.

At siyempre, dahil nasa Star Magic na siya, posible ang mga proyekto tulad ng pag-arte.

“My doors are open para sa ibang artistic ventures. Like I don’t mind going back to acting. My doors are open. If the right project comes, I’m open to that,” pahayag pa niya.

At may nag-suggest nga na dapat gawan ng part 2 ang ‘Hataw Na’ na bida nga si Gary, at si Dayanara Torres.

“Kung puwede siyang umuwi, bumalik ng Pilipinas, why not, maganda `yon,” saad pa ni Gary.

Oh, bongga, ‘di ba? Aba, nakaka-miss na rin mapanood si Gary na umaarte, ha! (Dondon Sermino)