Djanel Cheng pulido mga set sa Petro Gazz kontra Cignal

BINIGYANG direksiyon ni setter Djanel Cheng ang opensiba ng Petro Gazz Angels tungo sa pagwalis sa Cignal HD Spikers, 25-13, 25-16, 25-17, upang patatagin ang kapit sa Top 4 ng Premier Volleyball League (PVL) All-Filipino Conference sa PhilSports Arena sa City of Pasig.

Itinala ni Cheng ang 12 excellent sets para makapagtala ng magkakahiwalay na puntos ang mga kakampi na sina Brooke Ann Van Sickle, Jonna Sabete at Aiza Maizo-Pontillas tungo sa pagtulak sa Angels sa kabuuang 7-2 panalo-talong kartada at pagsalo sa ikatlo at ikaapat na puwesto kapantay ang walang laro na Creamline Cool Smashers.

“Naging consistent lang kami sa buong game,” sabi ni Cheng. “Ginawa lang namin kung ano ang na-prepare namin at sumunod lang kami ng maayos sa coaches namin,” sabi pa nito.

Tanging sa ikatlong set lamang naghabol ang Angels kung saan naiwan ito sa 10-13 bago itinabla ang iskor sa 13-all at ibinuhos ang 7-1 atake na nag-angat dito sa 20-15.

Hindi na nito nilingon ang HD Spikers tungo sa panalo.

“Siguro, discipline lang sa sarili at consistency sa game ang kailangan namin sa susunod na game para maabot ang gusto namin maabot,” sabi pa ni Cheng sa ikatlong sunod na panalo ng Angels.

Nagtala si Sabete ng 16 puntos mula 13 kills, 2 blocks at 1 ace habang tumulong si Van Sickle na may 13 puntos mula sa 8 kills, 4 blocks at 1 ace.

May siyam na puntos si Maizo-Pontillas at 8 si Mary Remy Joy Palma. Nag-ambag din si Kecelyn Galdones ng pitong puntos.

Nahulog naman ang Cignal sa pang-apat na sunod nitong kabiguan tungo sa 5-4 panalo-talong karta. (Lito Oredo)