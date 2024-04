Tuloy na ang imbestigasyon ng Kamara de Representantes sa napaulat na “gentleman’s agreement” sa pagitan ni dating Pangulong Rodrigo “Digong” Duterte at China na limitahan ang suplay na ipinapadala sa mga sundalo sa BRP Sierra Madre na nakasadsad sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea (WPS).

Ayon kay House Majority Leader at Zamboanga City Rep. Manuel Jose Dalipe aaksyunan ng Kamara ang hiling ni House Assistant Majority Leader at Zambales Rep. Jay Khonghun na imbestigahan ang naturang kasunduan.

“In response to the request of our colleagues led by Assistant Majority Leader Jay Khonghun, the House of Representatives will consider the call to probe the supposed gentleman’s agreement when Congress resumes its regular sessions next week,” sabi ni Dalipe, chairperson ng House Committee on Rules.

“Protecting our national territory and marine resources are of utmost importance,” dagdag pa nito.

Pumabor din si Dalipe kay Khonghun at iba pang lider ng Kamara na dapat malaman ang implikasyon ng kasunduan sa posisyon ng Pilipinas na ang WPS ay sa mga Pilipino.

“The inquiry is aimed at guaranteeing transparency and protecting the national interests,” dagdag pa ni Dalipe. “The House of Representatives is committed to conducting a comprehensive and fair inquiry to clarify this critical national issue.”

Magbabalik ang sesyon ng Kongreso sa Abril 29 matapos ang mahabang bakasyon. (Billy Begas/Eralyn Prado)