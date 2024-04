Dennis Padilla amoy na ang reconciliation kina Julia, Leon, Claudia Barretto

Amoy na amoy na ni Dennis Padilla ang reunion nila ng mga anak niyang sina Julia, Leon at Claudia Barretto.

Matapos nga ang birthday message via text sa kanya ni Julia noong birthday niya, nireplayan naman siya ni Leon via Instagram noong binati niya ang anak na lalaki noong kaarawan nito.

Marami nga ang natuwa sa development na `yon sa kanila ng mga anak niya. Na kung noon ay parang totally ini-ignore siya ng mga anak niya kay Marjorie Barretto, ngayon ng ay ramdam na niya ang pagpansin ng mga ito sa kanya.

“Yes, nag-thank you si Leon sa birthday greetings ko. Napaka-positive ng mga nangyayari.

“Siguro ‘yung process ng healing, dahan-dahan din nangyayari. Then, may movie nga ako ngayon, ang ‘When Maging Hurts’ na may magic sa title, na parang naa-apply ko na may magic na nangyayari sa akin.

“Nung nabasa ko ang pag-thank you ni Leon, kinabahan ako. I’m happy na merong healing na nangyari. I’m happy na na-appreciate niya ang ginagawa ko.

“Ang next naman, I hope, magkita-kita na kami. Nararamdaman ko na ‘yon, na magkikita-kita na kami. Soon…,” sabi pa ni Dennis.

“Siguro, one of these days, hindi natin alam, baka bukas o next week. Basta I’m sure, magkakatotoo ang magic na ito sa amin,” dugtong na chika pa ni Dennis.

Siyempre, si Dennis ang gagawa ng paraan para makita na ang mga anak niya. Pero, ayaw raw niyang madaliin ang mga bagay-bagay.

“Yes, kumbaga ayokong mag-sprint, na mas gusto kong mag-walkathon na lang muna. Kumbaga, dadahan-dahanin natin ang healing na nangyayari.

“Parang sugat nga ito, na unti-unting gumagaling,” pahayag pa ni Dennis.

Bakit sa tingin niya ay nararanasan na niya ngayon ang mga positibong pangyayari sa buhay niya?

“Siguro, it comes with age, and maturity na rin. And sana magtuloy-tuloy na ang reconciliation namin ng mga bata,” sey niya.

Isa na lang ang inaabangan na makausap niya, si Claudia nga.

“Yes, si Claudia na lang. Pero, baka mahawa na siya kina Leon, Julia. Nararamdaman ko `yon,” pahayag pa ni Dennis.

Anyway, masaya rin si Dennis sa nakita niyang pagbabati ng anak niyang si Julia at ni Bea Alonzo, pati na kay Claudine Barretto.

“Natuwa ako noong makita ko `yon. Kumbaga, hindi lang pala sa akin ang healing, kundi healing din sa kanila. Sabi nga nila, hindi pinaplano, pero nangyayari. Naghi-heal na rin ang mga bagay na nangyayari noon,” sambit na lang ni Dennis.

Anyway, si Dennis nga ang gumanap na tatay/nanay na isang beki, sa karakter ni Mutya Orquia. Marami ngang eksena na nagpapatawa siya bilang bading, pero nagpapaiyak din siya bilang ama.

Abangan ang ‘When Magic Hurts’ na dinirek ni Gabby Ramos. (Dondon Sermino)