Claudine Barretto ikinaloka isyung nambitin ng mga event!

Naloka si Claudine Barretto nang tinext namin siya dahil sa isyung nambitin siya ng mga event noong Monday, ha!

Wala nga kasi si Claudine sa CCP Cine Icons film showing and talk back ng ‘Anak’ movie nila ng Star for All Seasons.

Wala nga si Claudine sa event na iyon sa Giorgio Frassati Bldg. ng UST (University of Sto. Tomas). Actually, pati naman ang co-star nila na si Baron Geisler na imbitado rin doon ay hindi nakasipot.

Tanging sina Ate Vi, Ricky Lee (na sumulat ng script ng pelikula) ang dumating doon.

Isa pang event noong Monday na hindi nasipot ni Claudine ay ang special screening ng ‘When Magic Hurts’ na pinagbibidahan nina Beaver Magtalas, Mutya Orquia, Maxine Trinidad sa SM The Block.

So tinext nga namin si Claudine at tinanong ng, “Friend bakit wala ka sa two events mo kahapon?”

Kaagad na tumawag sa amin ang tinaguriang Optimum Star.

Nagpaliwanag si Claudine na tanging sa mga fan lang niya nalaman ang tungkol sa ‘Anak’ film showing, talk back ng CCP Cine Icons at wala talagang nakarating sa kanya na kailangan niyang magpunta roon.

Sa St. Paul’s film showing, talk back naman ng ‘Anak’ na dinaluhan din ni Ate Vi ay nagpunta siya dahil nasabihan at nag-commit siya.

“Friend, hindi ako nambitin. Hindi ko talaga alam na kasali ako sa film showing, talk back sa UST. May mga fan lang na nagsabi sa akin, pero kahit management team ko, eh, wala namang sinabi sa akin,” paliwanag ni Claudine.

Sa special screening naman ng ‘When Magic Hurts’ ay talagang hindi raw siya pumunta dahil gusto niyang ibigay ang moment na iyon sa younger cast ng pelikula na sina Beaver, Mutya, at Maxine.

“Gusto ko talaga na ma-focus sa mga bagets ‘yung atensiyon ng lahat sa special screening na iyon. Gusto ko sila ang mag-shine kaya hindi na ako nagpunta. Gusto ko talaga na wala ako roon.

“Pero sa Cabanatuan, para sa premiere night namin doon, pupunta ako. Sasali ako pati sa parade namin. Doon alam ko makakatulong ako kaya darating ako.

“Alam din naman ng mga taga-production na sa Cabanatuan talaga ako pupunta,” tsika ni Claudine.

So ayan, malinaw na, ha! (Jun Lalin)