Caitlin Clark No. 1 pick ng Indiana Fever sa Draft

TULAD ng inaasahan, No. 1 pick ng Indiana Fever si Caitlin Clark sa WNBA draft nitong Lunes (Martes/PH time).

Sa unang pagkakataon ay sa Brooklyn Academy of Music sa New York ginanap ang draft.

“I dreamed of this moment since I was in second grade, and it’s taken a lot of hard work, a lot of ups and downs, but more than anything, just trying to soak it in,” ani Clark, halatang ninenerbiyos, nakasuot ng white Prada jacket at skirt.

Naging bukambibig ang pangalan ni Clark sa kanyang record-breaking college career sa Iowa, naging all-time scoring leader ng NCAA.

Natalo lang ang Hawkeyes sa LSU sa championship.

Naging trademark ng laro ni Clark ang mga tira sa midcourt logo at sa talas ng mata kung pumasa. Nakipag-duwelo pa siya kay Stephen Curry sa 3-point contest ng NBA All-Star Weekend noong February.

Tinapik ng Los Angeles Sparks sa No. 2 si 6-foot-4 center Cameron Brink ng Stanford, No. 3 ng Chicago Sky si 6-7 center Kamilla Cardoso ng South Carolina. (Vladi Eduarte)