Businesswoman nanlaban sa holdap tigbak

SAPOL sa CCTV camera ang pamamaril ng riding in tandem sa isang businesswoman na nanlaban at tumangging ibigay ang kanyang bag na may lamang P200,000 cash noong Lunes sa Siniloan, Laguna.

Kinilala ang biktima na si Lydia Susondoncillo Platero, may-ari ng isang stall sa public market.

Ayon sa report ng Siniloan police, nangyari ang insidente sa kahabaan ng Barangay Mendiola sa nasabing bayan bandang alas 6:20 nang gabi.

Lumitaw sa imbestigasyon na pauwi na ang biktima mula sa palengke sakay ng traysikel na minamaneho ng isa nitong kaanak nang harangin sila ng magka-angkas na suspek sa orange na motorsiklo.

Bumaba ang backrider at tinangkang agawin ang bag ng biktima pero nanlaban ang huli.

Nang tinangka ng driver na patakbuhin ang traysikel, binaril ng gunman ang biktima.

Mabilis na tumakas ang mga suspek patungo sa direksyon ng Famy, Laguna matapos ang krimen.

Isinugod sa General Cailles Hospital sa Pakil ang biktima pero idineklara itong dead on arrival ng doktor.

Base sa nakalap na kuha sa CCTV, galing sa bayan ng Famy ang mga suspek, pumunta sa palengke, inabangan at sinundan ang biktima pauwi.

Patuloy ang imbestigasyon ng pulisya sa insidente. (Ronilo Dagos)