Pinalawig ng Bureau of Internal Revenue (BIR) ng 90 araw ang deadline sa mga online seller na makalipat sa bagong withholding tax system.

Sa ilalim ng Revenue Memorandum Circular No. 55-2024, ang transitory period para makasunod sa Revenue Regulations (RR) No. 16-2023 ay pinahaba hanggang July 14 matapos ikonsidera ang kahilingan ng nasabing sektor.

“This 90-day extension of the transitory period under RR No. 16-2023 shows the BIR’s commitment in liste¬ning to the voice of the private sector,” saad ni BIR Commissioner Jun Lumagui sa isang statement.

“This is part of my administration’s thrust on Excellent Taxpayer Service. We hear the thoughts of the private sector, and if the same is reasonable, then we make policy adjustments for the benefit of the Filipino people,” dagdag ni Lumagui.

Sa ilalim ng RR No. 16-2023, kalahati ng gross remittances ng e-marketplace operations at digital financial services providers sa mga sellers o merchant ng produkto o serbisyo na binayaran sa pamamagitan ng kanilang platform ay papatawan ng 1% creditable withholding tax.

Binanggit ng BIR na lumago ang industriya ng online transaction sa panahon at pagkatapos ng coronavirus pandemic pero lumalabas na mara¬ming online seller ang hindi nagbabayad ng buwis.

Ang RR No. 16-2023 ay nilagdaan ni Lumagui at dating Finance Secretary Benjamin Diokno noong December 2023.