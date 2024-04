BINI Jhoanna tinuruang magsayaw ng ‘Pantrapiko’ sina Noli, Karen

Sumalang bilang Star Patroller si BINI Jhoanna Robles sa flagship news program ng ABS-CBN Studios, ang ‘TV Patrol’.

Bago pa siya maging idol trainee ng Star Hunt at maging bahagi ng P-pop girl group na BINI ay pangarap na niyang maging Star Patroller at Kapamilya news reporter.

Noong Lunes (April 15), nga ay natupad ang pangarap niya, hindi lamang bilang Star Patroller kundi pati na rin ang pagre-report ng news feature.

Sa kanyang ulat ay binahagi ni BINI Jhoanna ang kanyang journey sa pagiging broadcaster at ang nakakatuwa ay siya mismo ang nagsulat, nag-voice over, at nag-edit ng kanyang sariling news sa tulong na rin ng mga tao sa ABS-CBN Integrated News.

After lumabas ng kanyang ulat ay nakatanggap siya ng mga papuri sa news anchors ng ‘TV Patrol’ na sina Noli de Castro, Karen Davila, Bernadette Sembrano, at Henry Omaga-Diaz.

Sey nga ng apat na news anchors ay may future si BINI Jhoanna sa pagiging reporter maliban sa pagiging pop idol.

Nang tanungin siya ni Kabayan Noli kung ano ang mas pipipillin niya sa dalawang career, sey ni BINI Jhoanna kung kaya naman daw pagsabayin ay pareho raw niyang pipiliin.

After magpaalam ay tinuruan naman niya ang mga anchors na sumayaw ng hit song ng BINI na ‘Pantropiko’.

Bonggels! (Byx Almacen)